В Ярославской области при пожаре в жилом доме погибли трое детей

Сегодня, 7 января, стало известно о произошедшем пожаре в одном из населённых пунктов Борисоглебского района (Ярославская область). В результате возгорания в жилом доме погибло трое несовершеннолетних детей.
По данным управления МЧС по Ярославской области, пожар возник в деревянном доме. Из огня удалось спасти женщину 38 лет и 42-летнего мужчину. Пострадавшие доставлены в медучреждение, но информация об их состоянии на данный момент отсутствует. Также известно, что в результате инцидента погибло трое детей. Младшему ребёнку было 5, старшему – 11 лет.
Вероятной причиной возникновения возгорания специалисты называют неисправности в электрической проводке. По факту гибели детей в пожаре открыто уголовное производство. Подробности ЧП будут выясняться в ходе организованной проверки.
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