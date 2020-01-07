Фронтмен Imagine Dragons Рейнольдс показал младшего сына

Фронтмен американской группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс на своей странице в Instagram показал младшего сына Валентина.
«Лучшие друзья», – написал он.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
best buds
Дэн Рейнольдс и певица Эйжа Волкман поженились в 2011 году. Они воспитывают четверых детей: семилетнюю Эрроу и двухлетних близнецов Гию и Коко, а также сына Валентина, родившегося 1 октября 2019 года.
Волкман в январе 2019 года рассказала о проблемах в отношениях с Рейнольдсом и заявила, что они помирились.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Фронтмен американской группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс на своей странице в Instagram показал младшего сына Валентина. «Лучшие друзья», – написал он. Посмотреть эту публикацию в Instagram best buds Публикация от Daniel Coulter Reynolds (@danreynolds) 5 Янв 2020 в 8:43 PST Дэн Рейнольдс и певица Эйжа Волкман поженились в 2011 году. Они воспитывают четверых детей: семилетнюю Эрроу […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Совфеде назвали слова Зеленского о «ничьей с Путиным» завышенной оценкой / 10 декабря
- Полиция в Киеве выявила факт буллинга со стороны учительницы / 12 декабря
- Путин и Зеленский на встрече «нормандской четверки» могут провести отдельную встречу / 27 ноября
- НАТО собралось создать экспертную группу — проверить, мёртв ли его мозг / 26 ноября
- Рада отменила государственную монополию на производство спирта / 3 декабря
- Задержанная по делу об убийстве Шеремета детский хирург Кузьменко обсуждала возможность обстрела Киева – полиция / 13 декабря
- Украина направила РФ ноту протеста из-за гумконвоя в Донбасс / 20 декабря
- Недорогой аналог Hyundai Santa Fe получит гибридную версию / 12 декабря