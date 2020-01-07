Фронтмен Imagine Dragons Рейнольдс показал младшего сына

Фронтмен американской группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс на своей странице в Instagram показал младшего сына Валентина.

«Лучшие друзья», – написал он.

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best buds

Публикация от Daniel Coulter Reynolds (@danreynolds) 5 Янв 2020 в 8:43 PST

Дэн Рейнольдс и певица Эйжа Волкман поженились в 2011 году. Они воспитывают четверых детей: семилетнюю Эрроу и двухлетних близнецов Гию и Коко, а также сына Валентина, родившегося 1 октября 2019 года.

Волкман в январе 2019 года рассказала о проблемах в отношениях с Рейнольдсом и заявила, что они помирились.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: Фронтмен американской группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс на своей странице в Instagram показал младшего сына Валентина. «Лучшие друзья», – написал он. Посмотреть эту публикацию в Instagram best buds Публикация от Daniel Coulter Reynolds (@danreynolds) 5 Янв 2020 в 8:43 PST Дэн Рейнольдс и певица Эйжа Волкман поженились в 2011 году. Они воспитывают четверых детей: семилетнюю Эрроу […]