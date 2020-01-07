Перекрыть нефтяной кран — в Ираке ответили на угрозу американских санкций

Белый дом начал работу над санкциями против Ирака после того, как парламент этой страны проголосовал за вывод американских войск, передаёт CNN. В ответ лидеры «проиранских группировок» заявили, что Багдад будет считать американские войска оккупационным контингентомесли, если Вашингтон тотчас же не выведет их. Среди прочего они обещали перекрыть поставки нефти из Персидского залива.

Джомана Карадшех с нами в прямом эфире из Багдада. Итак, Джомана, американские войска всё-таки остаются — во всяком случае, пока — а Белый дом продолжает разрабатывать экономические санкции против Ирака. Список целей там начали обдумывать из-за резолюции иракцев с требованием вывода войск США. Каким образом в Ираке отреагировали на эту новую угрозу американского президента?

ДЖОМАНА КАРАДШЕХ, корреспондент CNN: Джон, поразительно, что американский президент пригрозил санкциями, а затем выходит статья The Washington Post, в которой со ссылкой на трёх американских чиновников сообщается, что они работают над возможными санкциями против Ирака — одного из главных союзников США в данном регионе. Причина такого шага в том, что это суверенное государство может попросить американские войска покинуть его территорию.

Так что можете представить их реакцию. Хотя высокопоставленные чиновники пока никак не отреагировали на заявление президента и эти сообщения о работе над введением санкций, некоторые местные законодатели отметили, что они не приемлют таких угроз и предпримут юридические шаги против США.

Но что более важно, мы слышали также и заявления лидеров некоторых проиранских парамилитаристских шиитских группировок, сообщивших, что если США предпримут любые шаги, которые затронут иракскую экономику, то они не оставят их без ответа. В частности, они пригрозили, что вместе «со своими друзьями» они будут стараться помешать поставкам нефти из Персидского залива. Это одна из известных нам угроз.

Разумеется, мнения насчёт того, должны ли остаться американские войска или нет, разнятся. Далеко не все согласны с шиитским большинством и их политическим руководством, а также с государством, которое ясно дало понять, что не хочет видеть коалиционные и американские силы на своей земле. Так что же это означает?

Мы слышали также угрозы со стороны этих проиранских группировок. Они заявляли следующее: парламент заявил своё слово и проголосовал за вывод американских сил, и если они не уйдут прямо сейчас, — мы слышали это от одного из высокопоставленных лидеров одной из самых влиятельных группировок, — то они будут считать этот контингент оккупационным.

Таким образом они, по сути, намекают, что эти силы снова станут их целью. Джон, в воскресенье в парламенте премьер-министр Ирака сделал абсолютно шокирующее заявление. Там он, по большому счёту, объяснил депутатам, почему они должны проголосовать за вывод войск из Ирака. Он указал на то, что страна фактически превращается в поле битвы между Ираном и Соединёнными Штатами, и иракские силы безопасности и иракское правительство не смогут гарантировать их безопасность, Джон.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 07 января 2020 года.

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