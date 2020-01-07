Кендалл Дженнер поделилась редким архивным видео, как Хлое Кардашьян нянчится с ней и Кайли Дженнер

24-летнюю модель накрыла волна ностальгии по далекому детству. Кендалл поделилась с подписчиками редкими трогательными кадрами из семейного архива. На них запечатлен момент, как их старшая сестра по матери Хлое Кардашьян нянчится с малышкой Кайли и самой Кендалл. Хлое, будучи подростком, явно было непросто уследить за двумя сестрами сразу.

Кайли пообедала. Я не очень хорошо следила за ней, когда дала ей йогурт, поэтому он оказался везде. Так что сейчас она принимает ванну с Кендалл,

— объясняет Хлое на камеру, что тут вообще происходит. За кадром их отец Брюс Дженнер (на данный момент — Кейтлин Дженнер) спросил дочь:

Принимает ванну в кухонной раковине?

Да, в раковине, потому что мне было лень нести ее в ванную на второй этаж,

— спокойно ответила Хлое. Также отец девочек спросил их, сколько им лет, но лишь Кендалл ответила, что ей два года. Так что можно предположить, что видео было записано в конце 1997 года (Кайли родилась 10 августа).

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Публикация от Kendall (@kendalljenner)6 Янв 2020 в 9:27 PST

Родные были в восторге от отрывка. В комментариях отметились почти все члены большого семейства Кардашьян-Дженнер:

О боже, это заставляет меня так сильно улыбаться!

— написала Ким Кардашьян.

Люблю вас! Вы делаете меня счастливее!

— ответил на публикацию их отец. А вот Кортни Кардашьян пошутила над своей сестрой Хлое:

Что у нее за акцент здесь?

Хлое Кардашьян с Кендалл и Кайли Дженнер Кайли Дженнер

В свою очередь, простые подписчики отметили, что у Хлое материнский инстинкт проснулся еще в подростковом возрасте. Сейчас девушка воспитывает дочь Тру. Того же мнения придерживается и Кендалл. В декабре она и ее бывший бойфренд Гарри Стайлс стали гостями нового выпуска вечернего юмористического шоу Джеймса Кордена The Late Late Show with James Corden, где телеведущий предложил им сесть друг напротив друга и принять участие в игре для очень смелых знаменитостей. Первый же вопрос игры поставил Кендалл в тупик. «Кого из своих братьев и сестер ты считаешь худшим родителем?» — спросил Гарри Кендалл, предложив ей составить рейтинг.

Они все прекрасные родители! Но если выбирать: лучший — Роб, он обожает свою дочь, потом — Хлое, Ким, Кайли и Кортни…

Ответ оказался неожиданным, учитывая, что Кортни раньше всех стала матерью, воспитывает троих детей и в отличие от остальных сестер всячески выступает против их публичности и участия в семейном реалити-шоу. А вот Хлое она поставила на второе место.

Напомним, в июле 2019-го Хлое Кардашьян отметила 35-летие. Тогда, кстати, вечеринку организовала как раз Кайли Дженнер: она полностью продумала сценарий праздника, украшения и угощения.

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