Обновленные модели Hyundai Creta и Hyundai Solaris готовятся к выходу в России

07.01.2020, 12:30, Новости дня

Ведущий южнокорейский бренд Hyundai анонсировал скорый старт продаж на российском рынке рестайлинговых моделей Creta и Solaris.

Известно, что до первой половины текущего года оба автомобиля поступят в продажу у местных дилеров по всей стране. Известно, что первым станет возможным купить обновленный седан Solaris, который уже начали собирать в тестовом режиме в России. Предполагается, что выход в продажу пройдет до начала марта, однако чуть позже состоится старт продаж кроссовера Creta.

Эксперты указали, что ожидать серьезных обновлений по производительности и опциональному оснащению не придется, однако разработчики все же намерены удивить усовершенствованным дизайном, выраженным в форме бамперов и других деталях.



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