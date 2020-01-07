«Думала – умру»: бывшая жена высказалась о браке Джигарханяна с Цымбалюк-Романовской

Материал дополняется.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Национальная полиция Испании пресекла деятельность преступной группировки, причастной к сексуальной эксплуатации женщин, большинство из которых приехали из РФ и с Украины. Полиция в населенном пункте Мотриль (автономное сообщество Андалусия) смогла задержать шестерых участников группировки. При этом испанские стражи порядка освободили пятерых женщин, которых заставляли заниматься проституцией, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-релиз правоохранительных органов королевства. […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия / 6 января
- Будущие инженеры представят в Москве цифровые перспективы развития Дальнего Востока / 12 декабря
- Украинские власти анонсировали запуск развлекательного телеканала для ДНР и ЛНР / 24 ноября
- «Единая Россия» не поддержит снижение нештрафуемого порога скорости до 10 км/ч / 20 декабря
- Возбуждено дело после сноса объекта культурного наследия в Воронежской области / 28 ноября
- Путин сказал, кто был автором украинской идентичности / 19 декабря
- Суд арестовал на два месяца подозреваемого в педофилии священника из ЕАО / 26 ноября
- Спасатели нашли пропавшего в районе Говерлы туриста из США / 24 декабря