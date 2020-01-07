«Думала – умру»: бывшая жена высказалась о браке Джигарханяна с Цымбалюк-Романовской

07.01.2020, 12:30, Разное

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Последнее: Национальная полиция Испании пресекла деятельность преступной группировки, причастной к сексуальной эксплуатации женщин, большинство из которых приехали из РФ и с Украины. Полиция в населенном пункте Мотриль (автономное сообщество Андалусия) смогла задержать шестерых участников группировки. При этом испанские стражи порядка освободили пятерых женщин, которых заставляли заниматься проституцией, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-релиз правоохранительных органов королевства. […]

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