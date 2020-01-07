Ежегодно в мире делаются тысячи открытий в медицине, космической отрасли, автомобилестроении и других сферах. Российские учёные рассказали о наиболее ожидаемых научных событиях 2020 года.

Так, отечественный астрофизик Сергей Попов говорит об открытии новых массивных чёрных дыр. Также учёный не исключает возможности обнаружения рентгеновской установкой «Найсер» на МКС «ярких слияний» с участием нейтронных звёзд, что даст лучшее понимание состояния данных космических объектов. Кристаллограф Артём Оганов надеется в 2020 на новые события относительно сверхпроводимости веществ и преодоления планки комнатной температуры. Учёный отметил, что в этом плане уже есть некоторые положительные результаты, но их пока рано озвучивать.

Генетик Нариман Баттдулин и биолог-палеонтолог Александр Марков в этом году ожидают запуск новых аппаратов на Марс. Возможно, исследования Красной планеты помогут получить не только очередные изображения его поверхности, но и дадут понимание в разрешении вопроса зарождения жизни и роли человечества во Вселенной.

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