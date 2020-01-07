У электрокаров Audi выйдут «заряженные» RS-версии

Спортивное подразделение Audi анонсировало последующий выход обновленных моделей e-tron GT и кроссовера e-tron.
Однако этими автомобилями не намерены ограничивать новинки среди спортивного сегмента. В частности, ряд источников ранее анонсировали, что готовится к премьере электрическая версия споркара Audi R8. Что касается электрокара Audi e-tron GT, то в отношении него на рынке предусмотрят несколько модификаций S и RS.
Новая модель получил два электромотора, которые способны выдать 590 л.с. мощности. Не менее востребованным окажется обновленный Audi RS4 Avant, который потребует нескольких лет для завершение начатых разработок. Остальные подробности об электрических новинках пока не раскрыты.
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