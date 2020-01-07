В давке на церемонии прощания с Сулеймани погибли 35 человек

На церемонии прощания с генералом Касемом Сулеймани в иранском городе Кермане погибли 35 человек, еще 48 пострадали, информирует телерадиокорпорация IRIB.
«К сожалению, из-за давки и массового скопления участников похоронной процессии в Кермане несколько человек погибли, несколько пострадавших были доставлены в медицинские центры», – сообщил глава скорой помощи Пир Хосейн Куливанд, передает РИА «Новости».
Он уточнил, что обстоятельства произошедшего выясняются, дополнительная информация будет предоставлена позже.
Ранее в Иране заявили о наличии 13 сценариев мести США за убийство Сулеймани.
Напомним, в Ираке 3 января в результате американской спецоперации был убит командующий спецподразделением Корпуса стражей Исламской революции «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани.
Газета ВЗГЛЯД писала о двух причинах для США пожалеть об убийстве Сулеймани.
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