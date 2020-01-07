Названы самые популярные в России модели купленных в лизинг автомобилей

07.01.2020, 12:21, Разное

В результате проведённого анализа сделок по покупке транспортных средств в РФ за ноябрь минувшего года эксперты агентства «АВТОСТАТ» назвали наиболее популярные модели автомобилей, приобретённые в лизинг. Рейтинг составлен в нескольких категориях, в том числе, легковой, грузовой и коммерческий транспорт.
Так, самой популярной легковой моделью среди россиян стала LADA Largus. В ноябре минувшего года доля оформленных в лизинг названных авто варьировалась в районе 8% от общего числа сделок. Лидером в категории «коммерческий транспорт» также стал представитель отечественного автопрома – GAZ Gazelle NEXT с долей 33%.

Самым часто приобретаемым в лизинг в РФ грузовым авто эксперты назвали КАМАЗ-5490 с долей 7%. В номинации «автобус в лизинг» лидирует ПАЗ-3204. Его доля – 23%, а общее число лизинговых сделок в ноябре минувшего года в РФ составило около 19 000.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Время стирает города и цивилизации. Меняются тренды и модели смартфонов. Фрилансеры бросили смузи и перешли на комбучу, слово «хипстер» перестало быть актуальным (теперь хипстота есть, а слова нет), отгремел Грудинин, клоунизировался Стрелков, ушла на радугу Валерия Ильинична в белом пальто. Самой модной, стильной, молодёжной формой нытья стало нытьё по Небесному СССР, где всё было бесплатно […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика