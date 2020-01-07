Названы самые популярные в России модели купленных в лизинг автомобилей

В результате проведённого анализа сделок по покупке транспортных средств в РФ за ноябрь минувшего года эксперты агентства «АВТОСТАТ» назвали наиболее популярные модели автомобилей, приобретённые в лизинг. Рейтинг составлен в нескольких категориях, в том числе, легковой, грузовой и коммерческий транспорт.
Так, самой популярной легковой моделью среди россиян стала LADA Largus. В ноябре минувшего года доля оформленных в лизинг названных авто варьировалась в районе 8% от общего числа сделок. Лидером в категории «коммерческий транспорт» также стал представитель отечественного автопрома – GAZ Gazelle NEXT с долей 33%.
Самым часто приобретаемым в лизинг в РФ грузовым авто эксперты назвали КАМАЗ-5490 с долей 7%. В номинации «автобус в лизинг» лидирует ПАЗ-3204. Его доля – 23%, а общее число лизинговых сделок в ноябре минувшего года в РФ составило около 19 000.
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