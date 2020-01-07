Анонсирован бюджетный смартфон Realme 5i с квадрокамерой

07.01.2020, 12:21, Разное

Китайская компания анонсировала фирменный бюджетный смартфон Realme 5i с квадрокамерой и ёмким аккумулятором. Эта модель станет последней из пятой серии и поступит в продажу 9 января.
Внешне устройство ничем не отличается от конкурентов. Безрамочный дисплей Realme 5i имеет диагональ 6,5 дюймов и разрешение HD+. Главой особенностью стала основная камера с четырьмя модулями. В устройстве также имеется и фронтальная, установленная на небольшом вырезе вверху экрана. Операционная система Android 9 Pie с оболочкой ColorOS 6.1. Ещё одним достоинством недорогого Realme 5i стала батарея, ёмкостью 5000 мАч.

Технические характеристики полностью соответствуют цене Realme 5i. Процессор Snapdragon 665 работает в паре с 3 Гб ОЗУ. Собственная память устройства насчитывает 32 Гб с возможностью увеличения до 256 с помощью флеш-накопителя. Заявленная стоимость такой модели составляет всего 160 долларов или 9900 рублей.



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