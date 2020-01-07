ПЦУ запустит приложение для мобильных телефонов «Моя церковь»

07.01.2020, 12:18, Новости дня

Православная церковь Украины работает над внедрением приложения ПЦУ для мобильных телефонов, заявил 7 января в эфире «Громадського радіо» спикер ПЦУ архиепископ Евстратий.

По его словам, приложение можно будет установить на устройствах, работающих на операционных системах IOS и Android.

«Это приложение «Моя церковь», где можно будет найти наиболее востребованную информацию. Например, по календарю, или ближайшему приходу, храму ПЦУ. Или другие вопросы, которые возникают в связи с церковной жизнью, и которые можно решить через средства современной коммуникации», – сказал архиепископ.

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года, в котором приняли участие все архиереи Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также два архиерея Украинской православной церкви Московского патриархата. 5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию в Стамбуле. Интронизация Епифания состоялась 3 февраля 2019 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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