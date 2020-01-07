Byton рассекретил свой первый серийный автомобиль

Китайская компания Byton продемонстрировала участникам выставки электроники CES 2020 в Лас-Вегасе новую модель электрокара с огромным экраном в салоне.

Сообщается, что аналога по габаритам дисплея нет в ни одном из ранее выпущенных автомобилей, так как размеры экрана составили 48 дюймов. Кроме того, разработчики дополнили автомобили и другими важными новшествами, а также инновационными особенностями. Новый электрический кроссовер Byton M-Bytе сможет похвастаться продвинутым дизайном.

В настоящее время уже предусмотрена новая платформа, в рамках которой стартовала разработка специальных приложений и программ для автомобилей. В продажу поступят две модификации с разными батареями. Мощность Byton M-Bytе составила 400 л.с. Минимальный ценник на рынок равен 45 тысяч долларов.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Время стирает города и цивилизации. Меняются тренды и модели смартфонов. Фрилансеры бросили смузи и перешли на комбучу, слово «хипстер» перестало быть актуальным (теперь хипстота есть, а слова нет), отгремел Грудинин, клоунизировался Стрелков, ушла на радугу Валерия Ильинична в белом пальто. Самой модной, стильной, молодёжной формой нытья стало нытьё по Небесному СССР, где всё было бесплатно […]