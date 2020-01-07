Byton рассекретил свой первый серийный автомобиль

Китайская компания Byton продемонстрировала участникам выставки электроники CES 2020 в Лас-Вегасе новую модель электрокара с огромным экраном в салоне.
Сообщается, что аналога по габаритам дисплея нет в ни одном из ранее выпущенных автомобилей, так как размеры экрана составили 48 дюймов. Кроме того, разработчики дополнили автомобили и другими важными новшествами, а также инновационными особенностями. Новый электрический кроссовер Byton M-Bytе сможет похвастаться продвинутым дизайном.
В настоящее время уже предусмотрена новая платформа, в рамках которой стартовала разработка специальных приложений и программ для автомобилей. В продажу поступят две модификации с разными батареями. Мощность Byton M-Bytе составила 400 л.с. Минимальный ценник на рынок равен 45 тысяч долларов.
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