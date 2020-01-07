Tesla Model 3 может стать самым массовым в мире электрокаром

07.01.2020, 12:14, Новости дня

Выход электрокара Tesla Model 3 в продажу состоялся в 2016 году, однако модель продолжает пользоваться высоким спросом.

В частности, уже за первые месяцы с момента поступления в продажу была отмечена высокая заинтересованность автолюбителей к новому электрокару Tesla Model 3. Руководство американской компании ежегодно сообщает о продолжении спроса на электрический автомобиль.

Некоторые специалисты выразили мнение, что при продолжении текущей активности продаж Tesla Model 3 станет возможным занять титул самого массового электрокара на мировом рынке. Напомним, ранее это звание занимала модель Nissan Leaf, но с недавнего времени продажи американского конкурента стали выше. Всего до марта прошлого года продали более 448 тысяч новых машин Model 3.



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