Страшный пожар в Подмосковье унес жизни восьми человек

Утром 7 января в подмосковном Раменском случился пожар. На территории тепличного комплекса в деревне Нестерово загорелись бытовки. Площадь пожара составила 240 квадратных метров.
На место происшествия прибыли спасатели. Им удалось оперативно ликвидировать возгорание. По предварительным данным, в результате погибли восемь человек, еще один пострадал.
В пресс-службе регионального главка МВД уточнили, что все погибшие были гражданами Таджикистана. Причина возгорания выясняется, сообщает «Интерфакс».
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