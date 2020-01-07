На трассе в Перми из-за тумана столкнулись более 20 автомобилей

07.01.2020, 12:12, Новости дня

На трассе Пермь – Екатеринбург в Пермском крае из-за тумана произошли сразу несколько аварий. В настоящее время движение затруднено, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

«Несколько ДТП произошло около 14.00 (12.00 мск) в короткий временной интервал в районе 17-го км трассы Пермь – Екатеринбург, в результате 21 транспортное средство получило механическое повреждение. Одна из причин – усложнившиеся погодные условия. На этом участке дороги лег туман, были ограничены условия видимости. Был организован объезд, движение затруднено», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Там отметили, что данных о пострадавших пока нет.

Ранее сообщалось, что грузовой автомобиль устроил ДТП с пятью легковыми машинами в Ленинградской области.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Время стирает города и цивилизации. Меняются тренды и модели смартфонов. Фрилансеры бросили смузи и перешли на комбучу, слово «хипстер» перестало быть актуальным (теперь хипстота есть, а слова нет), отгремел Грудинин, клоунизировался Стрелков, ушла на радугу Валерия Ильинична в белом пальто. Самой модной, стильной, молодёжной формой нытья стало нытьё по Небесному СССР, где всё было бесплатно […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика