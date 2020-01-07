На трассе в Перми из-за тумана столкнулись более 20 автомобилей

На трассе Пермь – Екатеринбург в Пермском крае из-за тумана произошли сразу несколько аварий. В настоящее время движение затруднено, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

«Несколько ДТП произошло около 14.00 (12.00 мск) в короткий временной интервал в районе 17-го км трассы Пермь – Екатеринбург, в результате 21 транспортное средство получило механическое повреждение. Одна из причин – усложнившиеся погодные условия. На этом участке дороги лег туман, были ограничены условия видимости. Был организован объезд, движение затруднено», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Там отметили, что данных о пострадавших пока нет.

Ранее сообщалось, что грузовой автомобиль устроил ДТП с пятью легковыми машинами в Ленинградской области.





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