За убийство косули: по обвинению в браконьерстве задержаны постпред Свердловской области с коллегой

Личности фигурантов происшествия выясняют правоохранительные органы.

Полицейские 6 января задержали в охотничьем хозяйстве в Подмосковье двух мужчин по подозрению в браконьерстве. Полицию вызвали сотрудники хозяйства, которые вели наблюдение за подозрительными действиями охотников, а потом попытались остановить.

Мужчины отказались называть свои имена и объяснять, что они делают так поздно в охотничьем хозяйстве, да еще и с тепловизором. Кадры видео происходящего на территории Бронницкого охотхозяйства попало Рен ТВ. На них видно, как один из мужчин называет себя «Сергеем», а на вопрос, что делает ночью в охотничьих угодьях, отвечает, что «вышел сходить по надобности».

А на вопрос о тепловизоре и вовсе предпочел не отвечать конкретно, кроме «где?»

Обоих мужчин отвезли в местное отделение полиции. Тем временем, сотрудники охотхозяйства обнаружили убитую косулю и нож. Ведется разбирательство. По данным ТАСС, задержанные — постоянный представитель Свердловской области в Москве Александр Овчаров и чиновник постпредства Леонид Петухов.

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