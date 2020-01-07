За убийство косули: по обвинению в браконьерстве задержаны постпред Свердловской области с коллегой

07.01.2020, 12:11, Новости дня

Личности фигурантов происшествия выясняют правоохранительные органы.

Полицейские 6 января задержали в охотничьем хозяйстве в Подмосковье двух мужчин по подозрению в браконьерстве. Полицию вызвали сотрудники хозяйства, которые вели наблюдение за подозрительными действиями охотников, а потом попытались остановить.

Мужчины отказались называть свои имена и объяснять, что они делают так поздно в охотничьем хозяйстве, да еще и с тепловизором. Кадры видео происходящего на территории Бронницкого охотхозяйства попало Рен ТВ. На них видно, как один из мужчин называет себя «Сергеем», а на вопрос, что делает ночью в охотничьих угодьях, отвечает, что «вышел сходить по надобности».

А на вопрос о тепловизоре и вовсе предпочел не отвечать конкретно, кроме «где?»

Обоих мужчин отвезли в местное отделение полиции. Тем временем, сотрудники охотхозяйства обнаружили убитую косулю и нож. Ведется разбирательство. По данным ТАСС, задержанные — постоянный представитель Свердловской области в Москве Александр Овчаров и чиновник постпредства Леонид Петухов.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Время стирает города и цивилизации. Меняются тренды и модели смартфонов. Фрилансеры бросили смузи и перешли на комбучу, слово «хипстер» перестало быть актуальным (теперь хипстота есть, а слова нет), отгремел Грудинин, клоунизировался Стрелков, ушла на радугу Валерия Ильинична в белом пальто. Самой модной, стильной, молодёжной формой нытья стало нытьё по Небесному СССР, где всё было бесплатно […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика