Россию отказались включать в число бедных стран

На данный момент РФ не относится к числу бедных стран, однако уровень социального неравенства в РФ сейчас является крайне высоким.

Об этом заявила доцент факультета экономики Европейского университета в Санкт-Петербурге Юлия Раскина, профессионально изучающая проблему бедности.

«О том, что РФ — бедная страна, говорить не приходится. Не самая богатая, но и не бедная. По классификации Всемирного банка РФ относится к странам с доходами выше среднего уровня, а в 2013, 2014 и 2015-м годах мы были страной с высоким уровнем дохода. Эта классификация основана на валовом национальном доходе на душу населения. И по этому показателю, и по тому, что более на слуху — Валовый внутренний продукт на душу населения — мы выше среднемирового уровня», — сообщила Раскина изданию «Медуза». При этом Раскина подчеркнула, что уровень социального неравенства в России очень высокий: он сейчас почти такой же как в США и гораздо выше, чем в странах Западной Европы и Скандинавии.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что количество россиян с доходами ниже прожиточного минимума в январе—сентябре минувшего года составило 19,2 миллиона человек, что больше на 0,1 миллионов человек в сравнении с аналогичным периодом 2018 года. Таким образом в России 13,1% населения на данный момент являются бедными.

В мае 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ, в котором распорядился предпринять меры для снижения уровня бедности в стране. Согласно документу, к 2024 году уровень бедности должен быть снижен вдвое, напоминает RT.

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