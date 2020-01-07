Мнение: Что мы делаем в Сирии?

"А кто-то может сформулировать какие интересы у России? Кто-нибудь, хотя б министр иностранных дел. Допустим, каковы интересы России в Сирии? Нет, я как раз из ястребов, считаю что воевать всегда лучше, чем не воевать. Но даже мне сложно сформулировать, каковы конкретные выгоды от победы русского оружия на востоке".

Вот такую хрень репостят СЕГОДНЯ "русские националисты" (т.е. есть задроченные подростки из интернета).

Ребят, ну если вы не в себе немножко, если вы живете в своей подростково-параллельной вселенной, где нет данных о выгоде России от участия в сирийском конфликте, то как вам помочь? Ремешком для ума? Ну давайте я перечислю причины и выгоды нашего там участия, но вам же это не поможет, вы же реально в параллельной вселенной, для начала вас надо оттуда вытащить, погрузить в реальный мир, приучить к нему.. Итак:

1. Движуха против Асада началась некоторое время спустя после его отказа от катарского газопровода в Европу. Своим победоносным приходом в Сирию мы окончательно закрыли сей проект. Угрозы для Газпрома и соответственно российского бюджета устранены колоссальные.

2. Россия приходит на Ближний Восток как реальный актор, способный реально здесь действовать. Мы получаем кучу военных баз, полноценный плацдарм и на БВ, и во всем Восточном Средиземноморье, в стратегическом регионе планеты. Для страны, которая обречена участвовать в Большой игре, это колоссальная победа. Все шейхи стоят теперь в очередь в Кремль и спешат заключать сделки, одна ОПЕК+ чего стоит. А когда-то эти шейхи спонсировали террор на СевКаве.

3. Недавно я скидывал пару новостей по теме. Естественно, их больше. И будет еще больше. И, естественно, на Сирии Россия будет зарабатывать. В том числе на восстановлении ее экономики. Российские компании будут получать подряды, рынки сбыта, ресурсную базу и пр. Сирия — это ближневосточная логистика, с выходом к морю, возможность создания международных транзитных коридоров, полностью нами контролируемых. Не переживайте, Пенсионный фонд РФ не пострадает.

4. Перемололи кучу бармалеев. Включая тех, что с гражданством РФ. Я как-то читал то ли муллу, то ли имама из Дагестана, он жаловался, что граница была полностью открыта на выезд. То есть выпроводили всех контуженных и устроили подальше от своих границ полигон по их утилизации.

5. Лучшая обкатка армии и вооружений из возможных. Практически полноценная война, малой кровью и вдали от дома. Продемонстрировали и заодно проверили свою способность проводить успешные крупные военные операции на значительном расстоянии от родных рубежей. Отработали логистику. Опыт колоссальный. И военный, и с ним связанный. Для любой армии, тем более претендующей на мировое лидерство, регулярный реальный боевой опыт — это необходимое условие пребывания в форме. Необходимое. Иначе деградация. А через Сирию пропустили пратически весь командный состав, почти всех летчиков, а спецура как там навоевалась. Проверили в боевых условиях какое только можно оружие, кучу отправили в утиль, кучу на доработку. Военную сторону вопроса невозможно переоценить.

Что мы забыли в Сирии, дб…

Мы империя. Россия уже не одно столетие — участник Большой игры. В Сирии, как и во многих других ключевых точках планеты, у нас свои стратегические интересы. Неспособность наших карикатурных национал-патриотов эти интересы просчитать и обозначить свидетельствует об их невообразимой тупости, в основе которой — ненависть к режиму. "Всё, что режим ни делает, он делает плохо". Потому что плохой. Пока "националисты" от своего комичного режимоборчества не вылечатся, так и будут кучкой маргинальных, глуповатых и никому неинтересных задротов из интернета.

Источник: Конт

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Время стирает города и цивилизации. Меняются тренды и модели смартфонов. Фрилансеры бросили смузи и перешли на комбучу, слово «хипстер» перестало быть актуальным (теперь хипстота есть, а слова нет), отгремел Грудинин, клоунизировался Стрелков, ушла на радугу Валерия Ильинична в белом пальто. Самой модной, стильной, молодёжной формой нытья стало нытьё по Небесному СССР, где всё было бесплатно […]