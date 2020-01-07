Сулеймани убили публично, чтобы раздразнить аятолл. Теперь они полезут на рожон и услышат: «Здравствуйте» на английском и иврите

В связи с убийством Сулеймани демократы в Конгрессе обвиняют Трампа в отсутствии стратегии. Но, мне кажется, стратегия ясно просматривается.

Обнаглевший Иран давно уже научился обходить санкции, в том числе и с помощью своего обнаглевшего северного соседа. Который тоже под санкциями. Это секрет Полишинеля.

Ядерную программу Иран развивает, несмотря на угрозы. То есть если позволить событиям течь своим чередом, то через пять лет де-факто у Ирана будет ядерное оружие, которое он попытается применить в конфликте с Израилем. Повод для конфликта аятоллы долго искать не будут.

Можно было этого Сулеймани убрать тихонько, никто бы не возмутился – инцидент на поле боя. Но все было сделано максимально публично, под камеры, с аплодисментами и объяснениями.

Зачем? А чтобы раздразнить аятолл, которые утираться не умеют и теперь полезут на рожон сами. Полезут и услышат: «Здравствуйте» на английском и иврите.

Источник: Константин Боровой / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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