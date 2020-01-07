Добкин заявил, что купил за 500 тыс. грн. орден Победы со львовского Монумента Славы

Народный депутат от Оппозиционного блока Михаил Добкин рассказал, что купил за 500 тыс. гривен 700-килограммовый орден Победы со львовского Монумента Славы.

В своем Instagram Добкин обнародовал фото ордена и подчеркнул, что купил его у торговцев, которые продавали цветной металл.

«Он весит больше 700 кг. Им торговали, как ломом цветного металла. Мы выкупили его у вандалов. Почти за полмиллиона гривен. Теперь он в Харькове и ждет того времени, когда мы вернем его на прежнее место. Вместе с адекватными львовянами вернем. Но, думаю, это будет не скоро», – написал нардеп.

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Это Орден Победы со львовского Монумента Славы. На второй фотографии — так Монумент Славы выглядел раньше. На третьей, четвёртой, пятой и шестой фотографиях — благодарные потомки полицаев разрушают Монумент. На седьмой фотографии — в таком состоянии мы нашли Орден Победы с Монумента на одной из львовских фирм. Он весит больше 700 кг. Им торговали, как ломом цветного металла. Мы выкупили его у вандалов. Почти за полмиллиона гривен. Теперь он в Харькове и ждёт того времени, когда мы вернём его на прежнее место. Вместе с адекватными львовянами вернём. Но, думаю, это будет не скоро. П.С. Оказывается с памятниками воюют не только по идеологическим мотивам. Это ещё у патриотов и неплохой бизнес.

Допис, поширений Михаил Добкин (@dobkinmm) 5 Січ 2020 р. о 1:37 PST

9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации. Ими запрещается советская символика и осуждается коммунистический режим. 15 мая 2015 года законы подписал президент Петр Порошенко, а 21 мая того же года они вступили в силу.

В Украине должны быть переименованы все улицы и населенные пункты, названия которых связаны с коммунистическим режимом, а также демонтированы памятники тоталитарной эпохи.

В ночь на 3 марта 2019 года на улице Стрыйской во Львове снесли 30-метровую стелу Монумента славы.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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