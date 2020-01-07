Американские учёные предложили новый способ поиска жизни во Вселенной. Реализовать его поможет орбитальная инфракрасная обсерватория James Webb Space Telescope.

Завершается 30-летняя верная служба Hubble, на смену ему идет телескоп имени Джеймса Уэбба, у которого еще до планируемого запуска в 2021 году появилось большое количество лестных определений типа «самое совершенное творение NASA», «космический телескоп, который перевернет астрономию» и ряд других.

Самыми интересными находками, которые способен сделать новый телескоп, можно назвать экзопланеты. По оценкам специалистов из The University of California, новый телескоп сможет исследовать, не менее трехсот атмосфер разных экзопланет, тогда как «Спитцер» и «Хаббл» суммарно смогли собрать информацию примерно о ста газовых оболочках. Определение их плотности позволит понять тип объекта и выяснить, может ли такая планета быть потенциально обитаемой.

Для учёных важно узнать, сколько космических объектов генерируют кислород. Избыток кислорода в атмосфере планеты не обязательно является показателем наличия жизни. Не исключено, что это указывает на интенсивное испарение водорода. Изучить состав экзопланет и поможет инфракрасный телескоп, носящий имя второго руководителя космического агентства.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: США не в США, а в столице Ирака Багдаде убили ракетой гражданина не США, а Ирака… Европа, похоже, считает это нормальным. Европа не осуждает, Европа не протестует…. А если спецслужбы или бойцы армии США кого-то убьют в Лондоне, Берлине или Париже, тоже никто не будет осуждать и протестовать? Европа проглотит и утрется? Скрипаля, вон, якобы, […]