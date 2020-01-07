Белый дом не исключил рассекречивания разведданных по Сулеймани

Не исключено, что Вашингтон рассекретит разведывательную информацию об угрозах, которые исходили от убитого в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани, заявила 6 января советник Белого дома Келлиэнн Конуэй. Ее брифинг транслировал телеканал C-Span.

Отвечая на вопрос, будет ли обнародована эта информация, Конуэй ответила: «Возможно».

При этом она заявила, что Конгресс США должен «праздновать, а не очернять» смерть иранского генерала. Так она прокомментировала совместное письмо сенаторов-демократов Чака Шумера и Роберта Менендеса, призвавших президента США Дональда Трампа рассекретить разведывательные данные, на основе которых было принято решение провести операцию против Сулеймани.

Конуэй подчеркнула, что Сулеймани ответственен за гибель сотен американцев.

Она также анонсировала брифинг Трампа по поводу операции, проведенной против Сулеймани в Ираке.

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб командир иранского элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Касем Сулеймани. Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис.

В Пентагоне заявили, что ликвидация Сулеймани была проведена по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке.

В Иране пригрозили США «суровой местью» за смерть генерала Сулеймани. 5 января Тегеран объявил о полном выходе из соглашения, направленное на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций.

Президент США заявил, что «смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани». «Мы действовали, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну», – сказал Трамп.

Он отметил, что Соединенные Штаты нанесут удар по 52 целям в Иране, если Тегеран атакует США.

7 января парламент Ирана проголосовал за решение внести министерство обороны США (Пентагон) в список террористических организаций.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: Не исключено, что Вашингтон рассекретит разведывательную информацию об угрозах, которые исходили от убитого в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани, заявила 6 января советник Белого дома Келлиэнн Конуэй. Ее брифинг транслировал телеканал C-Span. Отвечая на вопрос, будет ли обнародована эта информация, Конуэй ответила: «Возможно». При этом она заявила, что Конгресс США должен «праздновать, а не очернять» […]