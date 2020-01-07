Украинка Ястремская вылетела из теннисного турнира серии Premier после первого круга

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская вылетела из турнира серии Premier, который проходит в австралийском Брисбене, после своей первой игры в году, сообщает официальный сайт Женской теннисной ассоциации.

Украинка в поединке первого круга проиграла нидерландской теннисистке Кики Бертенс со счетом 4:6, 6:1, 3:6. Игра длилась почти два часа.

Ястремская занимает 22-ю позицию в рейтинге лучших теннисисток мира, нидерландка является девятой ракеткой планеты.

Это была третья встреча Ястремской и Бертенс в турнирах Женской теннисной ассоциации. Во всех поединках побеждала нидерландка.

6 января другая украинка Элина Свитолина проиграла свою игру на турнире в Брисбене американке Даниэле Коллинз.

На турнире в парном разряде выступает украинская теннисистка Людмила Киченок, она уже пробилась в четвертьфинал.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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