Серябкина в меховом белье выпятила большой живот

Бывшая подопечная продюсера Максима Фадеева приняла участие в откровенной фотосессии. Звезда вышла в меховом бикини на мороз. Один из пикантных кадров появился в социальных сетях. «Не холодно», – коротко подписала снимок Ольга Серябкина.

Многие поклонники остались разочарованы внешним видом певицы. Одни пользователи посчитали откровенный костюм нелепым и неуместным, другие обратили внимание на то, что артистка сильно поправилась. «Пончик», «Толстая», – написали недовольные комментаторы.

Нашлись и те, кто не на шутку перепугался за Ольгу Серябкину. Они призвали исполнительницу внимательнее относиться к своему здоровью. «Не заболей только», «Простынешь, а тебе еще детей рожать», «Холодно же», – выразили опасения пользователи.

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Публикация от MOLLY | Ольга Серябкина (@seryabkina) 5 Янв 2020 в 5:39 PST

Ранее Ольга Серябкина показала провокационный видеоролик, на котором предстала в дерзком БДСМ-образе. В кадре знаменитость позирует черном кожаном костюме и ошейнике с шипами. «Это секс», «Очень завораживает», – делились мыслями возбужденные поклонники.

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Последнее: Бывшая подопечная продюсера Максима Фадеева приняла участие в откровенной фотосессии. Звезда вышла в меховом бикини на мороз. Один из пикантных кадров появился в социальных сетях. «Не холодно», – коротко подписала снимок Ольга Серябкина. Многие поклонники остались разочарованы внешним видом певицы. Одни пользователи посчитали откровенный костюм нелепым и неуместным, другие обратили внимание на то, что артистка […]