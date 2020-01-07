Полицейские в Петербурге нашли пропавшего вместе с няней ребенка

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга нашли ребенка и присматривающую за ним женщину, о пропаже которых ранее сообщила мать девочки.

«Полицией установлено, что девочка, заявление о розыске которой поступило накануне в полицию Выборгского района Санкт-Петербурга, несколько дней ночевала у знакомой своей матери, которая по устной договоренности осуществляет уход за ребенком. Противоправных действий в отношении ребенка не совершалось», – сказал представитель управления МВД региона, передает ТАСС.

В полиции также сообщили о рассмотрении вопроса о привлечении матери девочки к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что 3 января из квартиры в Петербурге пропала женщина с девочкой, за которой она присматривала по просьбе матери. При этом мать вместе со своим сожителем с 1 января распивала спиртные напитки и не заметила отсутствие ребенка.

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