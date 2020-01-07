С зимних курортов Грузии началось бегство туристов

07.01.2020, 11:44, Новости дня

Главные горные курорты Грузии – Бакуриани и Гудаури, которые испытывают серьезные проблемы с водоснабжением в пик сезона с наступлением новогодних каникул, покидают туристы, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В социальных сетях публикуются сообщение об отмене бронирования, о том, что курортники переезжают на Эльбрус, о том, что отдыхающие не намерены оставаться в гостиницах, где по несколько дней нет воды и из-за этого стоит неприятный запах в номерах и местах питания.

Масштабы оттока туристов пока непонятны, так как некоторые не исключают, что вернутся, если решится проблема, однако очевидно, что главная отрасль грузинской экономики – туризм несет серьезные проблемы, в связи с чем оппозиция ставит вопрос ответственности центрального правительства и местных властей.

В отставку отправлена глава «Объединенной компании водоснабжения» министерства инфраструктуры Екатерина Галдава. Проблему взял под личный контроль премьер-министр Георгий Гахария, однако урегулировать вопрос пока не получается. Даже если и удается частично возобновить снабжение, то потом снова начинаются перебои. Так, в Бакуриани пока получают воду только десять процентов гостиниц. В некоторые гостиничные комплексы Гудаури воду подвозят на специальных машинах. Официальные лица говорят, что осушены резервуары, которые наполнялись снегом, а его в Грузии в этом году выпало крайне мало.

В этом году начнется полная реабилитация систем водоснабжения на данных курортах, на что Азиатский банк развития выделил свыше 17 млн долларов, но пока ситуация удручающая. В министерстве инфраструктуры пообещали, что полностью восстановят водоснабжение к вечеру вторника.

Ранее сообщалось, что в 2019 году Грузию посетили 1 млн 463 тыс. 40 туристов из России, рост по сравнению с 2018 годом составил 4,7%.



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Последнее: Главные горные курорты Грузии – Бакуриани и Гудаури, которые испытывают серьезные проблемы с водоснабжением в пик сезона с наступлением новогодних каникул, покидают туристы, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. В социальных сетях публикуются сообщение об отмене бронирования, о том, что курортники переезжают на Эльбрус, о том, что отдыхающие не намерены оставаться в гостиницах, где по […]

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