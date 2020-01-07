70-летняя Пугачева показала лицо крупным планом

07.01.2020, 11:42, Новости дня

70-летняя российская певица Алла Пугачева опубликовала в Instagram портретное фото..

«Зажги свечу и помолись. С наступающим Рождеством!» – подписала она селфи, опубликованное 6 января.

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Зажги свечу и помолись.С наступающим Рождеством!

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 6 Янв 2020 в 12:03 PST

Алла Пугачева родилась 15 апреля 1949 года. В 1991 году она получила звание народной артистки СССР. В ее репертуаре более 500 песен.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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