70-летняя Пугачева показала лицо крупным планом

70-летняя российская певица Алла Пугачева опубликовала в Instagram портретное фото..
«Зажги свечу и помолись. С наступающим Рождеством!» – подписала она селфи, опубликованное 6 января.
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Зажги свечу и помолись.С наступающим Рождеством!
Алла Пугачева родилась 15 апреля 1949 года. В 1991 году она получила звание народной артистки СССР. В ее репертуаре более 500 песен.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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