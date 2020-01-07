В Иране грозят США 13 сценариями мести

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана адмирал Али Шамхани заявил, что у Тегерана есть 13 сценариев мести за убийство командира элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал-майора Касема Сулеймани. Об этом сообщает агентство Fars.

Шамхани сказал, что не будет раскрывать СМИ информацию, однако пообещал иранскому народу, что возмездие за убийство Сулеймани не ограничится рамками одной операции. Он пригрозил, что даже самый слабый сценарий «может стать историческим кошмаром для американцев».

По словам адмирала, в Иране знают расположение всех военных баз США, их численность и оснащение.

Шамхани сказал, что Тегеран настаивает на выходе американских военных из региона, «иначе они будут уничтожены».

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб командир иранского элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Касем Сулеймани. Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис.

В Пентагоне заявили, что ликвидация Сулеймани была проведена по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке.

В Иране пригрозили США «суровой местью» за смерть генерала Сулеймани. 5 января Тегеран объявил о полном выходе из соглашения, направленное на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций.

Президент США заявил, что «смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани». «Мы действовали, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну», – сказал Трамп.

Он отметил, что Соединенные Штаты нанесут удар по 52 целям в Иране, если Тегеран атакует США.

В МИД Ирака убийство Сулеймани назвали нарушением суверенитета, а парламент 5 января проголосовал за вывод иностранных войск из страны.

В тот же день коалиция во главе с американцами приостановила операцию «Непоколебимая решимость» против ИГИЛ в Ираке.

6 января глава Пентагона Марк Эспер заявил, что военные США покидать Ирак не намерены.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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