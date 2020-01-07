При пожаре в Подмосковье погибли восемь человек

При пожаре в бытовках в тепличном хозяйстве Раменского района Московской области погибли восемь человек.
Представитель экстренных служб региона сообщил, что, по предварительным данным, погибшие были гражданами Таджикистана, передает РИА «Новости».
Общая площадь пожара составила 240 квадратных метров. В настоящее время идет разбор сгоревших конструкций.
Ранее во вторник в Ярославской области при пожаре в частном жилом доме погибли трое детей, еще два человека пострадали.
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Последнее: При пожаре в бытовках в тепличном хозяйстве Раменского района Московской области погибли восемь человек. Представитель экстренных служб региона сообщил, что, по предварительным данным, погибшие были гражданами Таджикистана, передает РИА «Новости». Общая площадь пожара составила 240 квадратных метров. В настоящее время идет разбор сгоревших конструкций. Ранее во вторник в Ярославской области при пожаре в частном жилом […]
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