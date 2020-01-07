США не дали визу главе МИД Ирана для поездки в ООН. Правозащитники сообщают о задержаниях десятков иранцев на границах США

Власти США отказались выдать визу министру иностранных дел Ирана Джаваду Зарифу, который собирался приехать в Нью-Йорк на заседание Совета Безопасности ООН 9 января. Об этом сообщают Reuters и издание Foreign Policy со ссылкой на источники в американском правительстве, это же подтвердили в МИД Ирана. в Госдепартаменте США отказ в визе иранскому министру комментировать не стали.

Отказ во въездной визе для участия в мероприятиях ООН противоречит соглашению от 1947 года, по которому американские власти обязаны разрешать въезд в США всем участникам мероприятий ООН, так как штаб-квартира организации находится в Нью-Йорке. Однако Вашингтон настаивает на том, что имеет право отказывать в визе «по соображениям безопасности и борьбы с терроризмом», отмечает Reuters. Собеседник Foreign Policy рассказал, что иранский министр запросил визу «несколько недель назад».

По информации СМИ, решение об отказе в визе в США, вероятно, было принято на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада. Генерал был убит 3 января в результате американского авиаудара, нанесенного по приказу президента США Дональда Трампа. В Белом доме ранее заявляли, что Сулеймани причастен к гибели «тысяч американцев».

Одновременно несколько правозащитных организаций сообщили, что десятки граждан Ирана и американцев иранского происхождения в течение последних дней были задержаны на границе по возвращению в Соединенные Штаты из Канады и других стран. Многих допрашивали в течение нескольких часов.

Вашингтонское отделение некоммерческого Совета по американо-исламским отношениям заявило, что более 60 иранцев и американцев иранского происхождения всех возрастов были задержаны на срок до 10 часов. Их допрашивали об их политических взглядах, отобрали у них паспорта, ключи от машин и смартфоны. Все это, по данным организации, происходило на границе штата Вашингтон с Канадой.

Выступая на пресс-конференции в офисе в Сиэтле, 38-летняя Негах Хекмати сказала, что ее и ее мужа задержали вместе с их 8-летним сыном и 5-летней дочерью на пять часов, начиная с полуночи 5 января. Хекмати и члены ее семьи – граждане США и зарегистрированы в программе NEXUS, которая разрешает отдельным «проверенным» лицам пересекать границу в ускоренном режиме.

Национальный ирано-американский совет (NIAC) заявил, что отслеживает ситуацию и направил официальную жалобу в Министерство внутренней безопасности по поводу задержаний. Но должностные лица Таможенной и пограничной службы отрицают дискриминацию в отношении путешественников по признаку религии, расы или этнической принадлежности.

«Сообщения в социальных сетях о том, что пограничники задерживают американцев иранского происхождения и отказывают им во въезде в США из-за их страны происхождения, являются ложными», – заявил AFP представитель CBP Майкл Фрил.

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Последнее: Власти США отказались выдать визу министру иностранных дел Ирана Джаваду Зарифу, который собирался приехать в Нью-Йорк на заседание Совета Безопасности ООН 9 января. Об этом сообщают Reuters и издание Foreign Policy со ссылкой на источники в американском правительстве, это же подтвердили в МИД Ирана. в Госдепартаменте США отказ в визе иранскому министру комментировать не стали. Отказ во въездной визе для […]