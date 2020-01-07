Парламент Ирана принял закон, по которому все американские военные считаются террористами

Парламент Ирана принял 7 января законопроект, который определяет как «террористов» американскую армию и всех ее военных, а также Пентагон.
Согласно тексту закона, в число террористов включаются «все члены Пентагона и связанные с ним учреждения и организации, а также руководители, причастные к гибели Касема Сулеймани». Документ был принят единогласно в ответ на убийство 3 января генерала Сулеймани, одного из самых влиятельных чиновников Ирана и командира элитного подразделения иранского Корпуса стражей Исламской революции. Генерал был убит вблизи международного аэропорта Багдада в Ираке во время спецоперации США, которая готовилась по личному приказу президента Трампа.
Также согласно принятому законопроекту, власти страны должны направить силам «Аль-Кудс», которыми командовал Сулеймани, 200 млн евро из Фонда национального развития на укрепление их обороноспособности. «Аль-Кудс» — элитное подразделение Корпуса стражей Исламской революции: эти силы США с апреля 2019 года считают террористической организацией.
Законопроект поддержали 228 депутатов из 238. Он представляет собой поправку к принятому в Иране в апреле прошлого года закону, в рамках которого террористической организацией было признано Центральное командование (CENTCOM) ВС США. Согласно его тексту, «все американские силы, находящиеся на Ближнем Востоке, являются террористическими, а правительство США — спонсором терроризма».
Нынешняя администрация США настаивает, что Сулеймани «активно разрабатывал планы нападений на американских дипломатов и военных Ирака по всему региону», а его подразделение «Кудс» «несет ответственность за гибель сотен и ранение тысяч военных США и коалиционных сил». Американские власти обвиняют Сулеймани в ракетном ударе по американской военной базе в Ираке вблизи Киркука, а также за обстрелами «зеленой зоны» (правительственного квартала, где расположено американское посольство) в Багдаде и нападении на американское посольств в Ираке.
В ответ на убийство Сулеймани парламент Ирака потребовал от США немедленного вывода американских войск с территории Ирака, но американские власти пока отрицают, что это будет сделано.
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