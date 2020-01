Каменских позировала в кружевном пеньюаре

Украинская певица Настя Каменских (NK) разместила в Instagram подборку снимков в кружевном пеньюаре.

«Сексуальная энергия – это сущность женского, воплощенная в женщине (так же, как сознание – это сущность мужского, воплощенного в мужчине). Мы живем в недвойственной вселенной, поэтому сексуальная энергия не стоит одна, она должна быть объединена с сознанием», – написала она.

Фотографии были сделаны во время отдыха певицы в Мексике.

* #vivamexico

… Sexual energy permeated by the light of consciousness is love, thus woman is the embodiment of love #vivaméxico

Sexual energy is the essence of the feminine, embodied in a woman (just as consciousness is the essence of the masculine embodied in a man). We live in a non-dual universe, thus sexual energy does not stand alone, it’s meant to be merged with consciousness… #vivamexico

Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве.

В конце 2017 года дуэт «Потап и Настя», солисткой которого были Каменских и Алексей Потапенко (Потап), сообщил о прекращении деятельности. Группа выступала с 2006 года. Первой известной песней группы стала композиция «Не пара».

С 2018 года певица выступает под именем NK. 23 мая 2019 года Каменских и Потапенко поженились.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

