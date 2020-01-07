Каменских позировала в кружевном пеньюаре

07.01.2020, 11:30, Новости дня

Украинская певица Настя Каменских (NK) разместила в Instagram подборку снимков в кружевном пеньюаре.

«Сексуальная энергия – это сущность женского, воплощенная в женщине (так же, как сознание – это сущность мужского, воплощенного в мужчине). Мы живем в недвойственной вселенной, поэтому сексуальная энергия не стоит одна, она должна быть объединена с сознанием», – написала она. 

Фотографии были сделаны во время отдыха певицы в Мексике.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

* #vivamexico

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 5 Янв 2020 в 7:32 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram

… Sexual energy permeated by the light of consciousness is love, thus woman is the embodiment of love #vivaméxico

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 5 Янв 2020 в 7:31 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Sexual energy is the essence of the feminine, embodied in a woman (just as consciousness is the essence of the masculine embodied in a man). We live in a non-dual universe, thus sexual energy does not stand alone, it’s meant to be merged with consciousness… #vivamexico

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 5 Янв 2020 в 7:28 PST

Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве.

В конце 2017 года дуэт «Потап и Настя», солисткой которого были Каменских и Алексей Потапенко (Потап), сообщил о прекращении деятельности. Группа выступала с 2006 года. Первой известной песней группы стала композиция «Не пара».

С 2018 года певица выступает под именем NK. 23 мая 2019 года Каменских и Потапенко поженились.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Украинская певица Настя Каменских (NK) разместила в Instagram подборку снимков в кружевном пеньюаре. «Сексуальная энергия – это сущность женского, воплощенная в женщине (так же, как сознание – это сущность мужского, воплощенного в мужчине). Мы живем в недвойственной вселенной, поэтому сексуальная энергия не стоит одна, она должна быть объединена с сознанием», – написала она.  Фотографии были сделаны во время […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика