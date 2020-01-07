Дженнифер Энистон на «Золотом глобусе» «засветила» помолвочное кольцо

Известная американская актриса, кинорежиссёр и продюсер Дженнифер Энистон на прошедшей 5 января 77-й церемонии вручения наград премии «Золотой глобус» «засветила» кольцо, схожее с помолвочным. Поклонники знаменитости предполагают, что вскоре услышат о свадьбе кумира и её нового возлюбленного Уилла Спека.

Несколько месяцев назад в прессе начала появляться информация о романе Дженнифер Энистон с режиссёром Уиллом Спеком. Пара до сих пор официально не подтверждает отношения, однако знаменитости якобы неоднократно были замечены на романтических свиданиях, а также вместе провели небольшой отпуск в Мексике. На «Золотом глобусе» внимание многих привлёк не столько оригинальный наряд актрисы от модного дома Dior, сколько кольцо с большим камнем на безымянном пальце. Ювелирное украшение от бренда Cartier некоторые считают знаком помолвки с возлюбленным, но Энистон пока не прокомментировала «гипотезу».

По данным инсайдеров, Энистон и Спек познакомились на съёмочной площадке картины «Новогодний корпоратив» около 3-х лет назад. Сначала между ними были сугубо рабочие отношения, но затем они перешли на «новый уровень» — романтический. Источники утверждают, что 50-летняя звезда и её новый возлюбленный относятся друг к другу «особенно», но при этом некоторые подозревают Энистон «в неостывших чувствах» к экс-супругу Брэду Питту.

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