Компания Nissan представит концепт Ariya на выставке CES

Японская компания Nissan намерена презентовать в рамках выставки CES 2020 новый электрический концепт Ariya.

В свою очередь, данный автомобиль уже показывали в минувшем году, однако теперь техника получила улучшенные параметры производительности. Разработчики также оснастили модель двумя электромоторами, системами автопилота, а также другими опциями.

Вместе с тем японские инженеры до сих пор умалчивают подробности о технических параметрах автомобиля. Прогнозируется, что электрокар Ariya получит высокую мощность, а также максимальную автономность с крупным запасом хода. Выпуск новинки осуществляется в рамках ранее введенной программы Nissan Intelligent Mobility, предполагающей перед на электрический транспорт.

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