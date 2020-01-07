Компания Nissan представит концепт Ariya на выставке CES

07.01.2020, 11:30, Новости дня

Японская компания Nissan намерена презентовать в рамках выставки CES 2020 новый электрический концепт Ariya.

В свою очередь, данный автомобиль уже показывали в минувшем году, однако теперь техника получила улучшенные параметры производительности. Разработчики также оснастили модель двумя электромоторами, системами автопилота, а также другими опциями.

Вместе с тем японские инженеры до сих пор умалчивают подробности о технических параметрах автомобиля. Прогнозируется, что электрокар Ariya получит высокую мощность, а также максимальную автономность с крупным запасом хода. Выпуск новинки осуществляется в рамках ранее введенной программы Nissan Intelligent Mobility, предполагающей перед на электрический транспорт.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Украинская певица Настя Каменских (NK) разместила в Instagram подборку снимков в кружевном пеньюаре. «Сексуальная энергия – это сущность женского, воплощенная в женщине (так же, как сознание – это сущность мужского, воплощенного в мужчине). Мы живем в недвойственной вселенной, поэтому сексуальная энергия не стоит одна, она должна быть объединена с сознанием», – написала она.  Фотографии были сделаны во время […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика