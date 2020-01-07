В Иране заявили о наличии 13 сценариев мести США за Сулеймани

07.01.2020, 11:26, Новости дня

Секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани сообщил о наличии у Тегерана 13 сценариев мести США за убийство генерала Касема Сулеймани, информирует агентство Fars.

Шамхани уточнил, что даже «самый маленький» из подготовленных сценариев «станет ночным кошмаром для Америки», передает РИА «Новости».

Ранее парламент Ирана проголосовал за признание Пентагона террористической организацией. Также стало известно о планах выделить силам специального назначения «Кудс» 200 млн евро из Фонда национального развития.

Напомним, в Ираке 3 января в результате американской спецоперации был убит командующий спецподразделением Корпуса стражей Исламской революции «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани.

Газета ВЗГЛЯД писала о двух причинах для США пожалеть об убийстве Сулеймани и о том, что Путину и Меркель предстоит спасти мир от «второго Вьетнама».



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Последнее: Секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани сообщил о наличии у Тегерана 13 сценариев мести США за убийство генерала Касема Сулеймани, информирует агентство Fars. Шамхани уточнил, что даже «самый маленький» из подготовленных сценариев «станет ночным кошмаром для Америки», передает РИА «Новости». Ранее парламент Ирана проголосовал за признание Пентагона террористической организацией. Также стало известно о планах […]

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