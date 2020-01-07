Мнение: Как странно похоронили бабушку Екатерины Медичи

Продолжая вчерашний разговор о мементо мори — изображениях живых трупов с насекомыми, давайте взглянем на надгробие бабушки королевы Екатерины Медичи.

На этой картине упомянутая Жанна де Бурбон-Вандом и ее муж Жан IV де Ла Тур-д'Овернь (дедушка королевы) изображены пока еще живыми, как донаторы в сцене Благовещения (ок. 1450, The Latour d’Auvergne Triptych, NCMA).



Под катом будут картинки понеаппетитнее. Зато из Лувра.

***

Отцом нашей героини был граф Жан II де Бурбон-Вандом. Один из ее братьев станет прямым предком Генриха Наваррского.

Сама Жанна имела прозвище "Красивая" (Бель), наверно, по контрасту с родной сестрой Екатериной, по прозвищу Благочестивая.

Судить о красоте средневековой женщины по картине того времени трудно: во-первых, эстетические идеалы меняются. во-вторых, застылый стиль живописи, быть может, скрывает ее прелесть, в-третьих, художники могли подгонять реальную красоту под свое тогдашнее представление об идеале.

Первым браком 22-летнюю Жанну выдали за 61-летнего Жана II Доброго де Бурбона, но он быстро умер.

Молодая вдова была такая красивая и милая, что чуть было не стала королевой Франции — король Карл VIII объявил о помолвке и уже даже начали готовить церемонию. Но его мама сказала "кыш, ты женишься на самой богатой женщине в Европе, Анне Бретонской". Так и вышло, в итоге у короля не родилось сыновей, и престол унаследовал тот самый Людовик XII (а заодно и вдову-королеву, ту самую самую богатую).

Жанна Красивая тем временем вышла замуж за графа Жана IV де Ла Тур-д’Овернь. У них, если вам любопытно, было две дочери — Анну выдали за Джеймса Стюарта — герцога Олбани, внука шотландского короля Якова II. У него были нехилые шансы стать королем самому, но кузен Яков IV был живучим, так что не стал. Вторую дочь Мадлен, выдали замуж за Лоренцо II Медичи, герцога Урбинского, собственно, от этого брака и родилась Екатерина Медичи, наполовину француженка из знатнейшей семьи. Кстати, надо прикинуть, в каком колене тогда Генрих Наврарский был ей кузеном.

Ну в общем второй муж Жанны тем временем тоже умер (и герцогство сначало перешло к зятю-Стюарту, от него к внучке Екатерине Медичи, и так стало владением короны). А Жанна через два года вышла замуж третьим браком за неким бароном де ла Гардом, думаю, что по любви, послав все династические интересы нафиг. С ним она прожила около 8 лет, детей не родила, и скончалась примерно в 45 лет. На самом деле, для той эпохи весьма нехилое достижение.

Похоронили Жанну в Оверни, Eglise des Cordeliers, Vic-le-Comte, Departement du Puy-de-Dôme.

Там над ее могилой установили вот это изваяние. Очевидно, где-то после Французской революции церковь пострадала, и в итоге скульптура сама по себе попала в Лувр в 1899 году. (Остался ли гроб в церкви — не знаю).

Давайте взглянем на статую работы неизвестного мастера первой четверти 16 века.

Издалека ничего еще так.



фото отсюда

А вблизи!



фото отсюда

Такой вид надгробий называется "транзи" (сadaver monument). То ли из-за "переход от жизни к смерти", то ли от "так проходит мирская слава" — опять напоминание о том, что все мы умрем.

Если точнее, то у искусствоведов есть дискуссии насчет этого термина — можно ли им называть только надгробия в виде полуразложившихся трупов (как на фото), или еще те, где изображены голые скелеты, а также истлевшие тела, завернутые в саваны. В общем, сходятся на том, что можно. Тем более, что в разных регионах Европы предпочитали разные варианты в один и тот же временной период — в Германии, скажем, змей и жаб, а вот во Франции червячков.

Нет, это не концепт-арт для "Чужого-8", это транзи Гийома Лефрашуа, 1446 год



Давайте взглянем еще на надгробие Жанны Красивой.

Вообще она нага, как положено трупу. Но саван с могучими складками прикрывает ее тело, словно готическое платье. А волосы прикрывают груди (как в иконографии кающейся Марии Магдалины), и все приличия соблюдены.

Вообще мне видится в этом особенное уничижение (которое паче гордыни) — что женщину, при жизни известную как Белль, после смерти изобразили так. Это очень по-христиански (в одном из многих смыслов этого прилагательного).

Пишут, что вообще оно было лежачим, но тогда непонятна арка нвд головой. И фигура ведь явно стоит.

Вероятно, ошибка — стоящие транзи тоже бывали. (Вот этот скелет Рене Шалона вообще селфи делает).

Вообще обратите внимание на то, как гармонично встроена фигура в арку. Как бы уже 1520-е, ренессанс на дворе, а ну эту готику нафиг! будто думает автор.

А вот для сравнения такого же типа надгробия для её внучки — королевы Екатерины Медичи и ее супруга Генриха II Французского.

Оба изображены в виде трупов, женский — погламурнее, а-ля Весна Боттичелли. Скульптор Жермен Пилон.

У такого типа надгробий часто гримасы — это потому что после смерти мускулатура не держит челюсть закрытой, она отваливается. Так что скульпторы просто изображали натуроподобие.

В данном случае у короля выгнутое в судороге тело. Заметьте, что глаза уже не открыты, и червяки уже не ползут, то есть больший реализм, меньше мистики.

Это фотография слепка, поэтому можно так хорошо разглядеть. Оригинал в Сен-Дени, внутри мавзолея с колоннами в Сен-Дени, не подойдешь.

Отмечу, что королеве Екатерине Медичи — которая на момент приемки заказа была еще жива (в отличие от мужа), готовое изделие не понравилось. Может быть, оно было слишком готичным и мементо-мори, а может, слишком странным от приемов ренессанса.

Что было дальше, я не очень разобралась: пишут, что мол, она заказала новое, но только свое, а мужа оставила. Уволенное же "свое" отправила в Лувр (в музей?). Но это какая-то путаница (кто в теме/языке, помогите, пожалуйста, уточнить).

По другой версии, ей не понравились оба, и она заказала новые, приличные. А эти были неизвестно где, пока Виоле-Ле-Дюк их во время реконструкции на положенное место в мавзолей не запихнул.

Приличные выглядят вот так (сейчас он тоже в Сен-Дени, где-то на антресолях).

В принципе, понятно, почему Екатерина предпочла такой вариант, пусть она тут и с двойным подбородком. Старая добрая классика.

Я вот даже могу представить, с каким лицом Жермен Пилон тот же самый, делал этот заказ по второму разу, но на сей раз суперконсервативно (потому что первый-то вариант он реально гениален).

Ой, а давайте уж для коллекции посмотрим, в чем похоронена дочь нашей героини Жанны Красивой и соответственно мать Екатерины Медичи.

Звали ее Мадлен де ла Тур-д’Овернь.

А вот в чем:

Нехилая разница, правда?

Источник: Шакко

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