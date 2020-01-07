Медики рекомендуют обильное питье для облегчения симптомов кашля

07.01.2020, 11:21, Разное

Британские медики рекомендуют обильное питье для облегчения симптомов кашля. Они назвали самые действенные напитки, обладающие целительными свойствами.
Обязательным условием является употребление жидкости в теплом виде. При соблюдении температурного режима облегчение симптомов наступает сразу же, течение простудного заболевания проходит значительно легче. В первую очередь лечебный эффект оказывают травяные чаи, которые помогают удалить токсины в верхних дыхательных путях, снять воспалительный процесс и отечность. Существует значительное количество растений, но среди них врачи выделяют липу, чабрец и мяту. При склонности к аллергии необходимо внимательно ознакамливаться с составом аптечных сборов, чтобы убедиться в переносимости организма всех компонентов.

Полезен будет и чай без кофеина, например, зеленый ройбуш особо ценится благодаря большому содержанию витамина С и широкому спектру микроэлементов. Напиток имеет мощный антиоксидантный эффект. Ройбуш карамель обладает насыщенным ароматом и сладким вкусом, выпить такой чай можно легко уговорить больного ребенка. При покупке чаев с маркировкой «без кофеина» следует обращать внимание, что содержание в нем кофеина не должно превышать 0,4% сухого веса. Пользу принесет и питье обычной теплой воды, что является самым простым способом снять инфицирование организма и предотвратить обезвоживание, а также облегчить кашель. Поддержат ослабленный организм фруктовые соки и куриный бульон.



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Последнее: Британские медики рекомендуют обильное питье для облегчения симптомов кашля. Они назвали самые действенные напитки, обладающие целительными свойствами. Обязательным условием является употребление жидкости в теплом виде. При соблюдении температурного режима облегчение симптомов наступает сразу же, течение простудного заболевания проходит значительно легче. В первую очередь лечебный эффект оказывают травяные чаи, которые помогают удалить токсины в верхних дыхательных […]

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