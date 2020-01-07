Екатерина Архарова рассказала о недобросовестности няни

Екатерина Архарова пояснила о недобросовестности няни. Она пожаловалась на то, что сильно ошиблась с выбором помощницы, и посоветовала подписчикам быть предельно внимательными при выборе персонала.

В прошлом году в семье Екатерины Архаровой и Артема Илясова родился ребенок. Родители стремятся дать самое лучшее своему сыну, потому очень внимательно подошли к выбору няни. Илясов занимался поисками помощницы лично и остановил свой выбор на женщине по имени Светлана. Осенью супруги были полностью довольны качеством оказываемых услуг и даже называли Светлану «суперняней». Однако недавно Екатерина Архарова заявила, что они ошиблись, приняв на работу эту женщину.

Родители позаботились о безопасности своего сына: по всему дому установлены камеры наблюдения, при любых подозрениях малыш сдает анализ мочи. Также внимательно пара следит за поведением своего наследника. Актриса не уточняет, что именно послужило почвой для конфликта.

Подписчики были весьма обеспокоены ситуацией, многие интересовались, все ли в порядке с ребенком. Некоторые посоветовали обратиться за помощью к родственникам, а не к посторонним людям.

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