Хамство и лицемерие: бывшая жена Башарова разразилась гневной речью

В августе прошлого года Екатерина Архарова подарила своему супругу Артему Илясову сына Даниила. После родов актриса решила надолго не задерживаться в декрете и уже скоро вернулась к работе. Воспитание малыша звезда поручила специалисту – няне. Однако, как выяснилось, женщина оказалась недобросовестной воспитательницей.
«Хочу предупредить, чтобы вы не повторили нашу ошибку, взяв на работу Беляеву Светлану Викторовну. Это человек, на которого нельзя положиться, который может подставить в любой момент, невзирая на то, что разрушит ваши планы, что вы понесете финансовые потери и испортите отношения с людьми», – разразилась гневной речью актриса.
Екатерина Архарова заявила, что столкнулась с «хамством, лицемерием и неадекватным поведением». По ее словам, няня могла не выйти на работу без предупреждения. Из-за этого у актрисы несколько раз сорвались съемки, она потеряла деньги и испортила отношения с важными людьми.
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Пост звезды вызвал жаркие обсуждения в Сети. Многие пользователи обрушились с критикой на актрису. Они считают, что маленького ребенка не следует доверять незнакомым людям: «Я бы не смогла оставить ребенка на какую-то чужую тетю», «Чужая тетя может прибить ребенка или дать ему таблетку для сна», «Самые близкие – бабушка и мама. Лучше им доверять, чем няне».
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Последнее: В августе прошлого года Екатерина Архарова подарила своему супругу Артему Илясову сына Даниила. После родов актриса решила надолго не задерживаться в декрете и уже скоро вернулась к работе. Воспитание малыша звезда поручила специалисту – няне. Однако, как выяснилось, женщина оказалась недобросовестной воспитательницей. «Хочу предупредить, чтобы вы не повторили нашу ошибку, взяв на работу Беляеву Светлану […]
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