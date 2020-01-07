Никитюк показала варианты доедания новогодних блюд

Украинская телеведущая Леся Никитюк разместила в Instagram коллажи, на которых запечатлена за едой.

«А как вы доедаете остатки новогодней роскоши? Найди себя на фото 1, 2, 3, 4», – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

А как вы доедаете остатки новогодней роскоши * Найди себя на фото 1,2,3,4 * #леся #жрица

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 4 Янв 2020 в 3:48 PST

Леся Никитюк родилась 19 октября 1987 года в Хмельницком.

Она ведет вместе с Сергеем Притулой шоу «Кто сверху?» на «Новом канале».

В 2018 году телеведущая участвовала в шоу «Танцы со звездами» на «1+1», где с партнером Максимом Ежовым заняла второе место.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В августе прошлого года Екатерина Архарова подарила своему супругу Артему Илясову сына Даниила. После родов актриса решила надолго не задерживаться в декрете и уже скоро вернулась к работе. Воспитание малыша звезда поручила специалисту – няне. Однако, как выяснилось, женщина оказалась недобросовестной воспитательницей. «Хочу предупредить, чтобы вы не повторили нашу ошибку, взяв на работу Беляеву Светлану […]