Никитюк показала варианты доедания новогодних блюд

07.01.2020, 11:18, Новости дня

Украинская телеведущая Леся Никитюк разместила в Instagram коллажи, на которых запечатлена за едой.

«А как вы доедаете остатки новогодней роскоши? Найди себя на фото 1, 2, 3, 4», – написала она.

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А как вы доедаете остатки новогодней роскоши * Найди себя на фото 1,2,3,4 * #леся #жрица

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 4 Янв 2020 в 3:48 PST

Леся Никитюк родилась 19 октября 1987 года в Хмельницком.

Она ведет вместе с Сергеем Притулой шоу «Кто сверху?» на «Новом канале».

В 2018 году телеведущая участвовала в шоу «Танцы со звездами» на «1+1», где с партнером Максимом Ежовым заняла второе место.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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