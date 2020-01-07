Употребление высококалорийной пищи сбивает внутренние биологические ритмы, приводя к дополнительным перекусам

Ранее стало известно, что импульсивное переедание связано с активностью дофаминовой системы мозга или «системы вознаграждения». Однако физиологический механизм, лежащий в основе этой связи, оставался неизученным.
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Ученые из университета Вирджинии провели показательный эксперимент на двух группах мышей: одних животных кормили обыкновенной пищей, а других – высококалорийной. При этом доступ к кормушкам для всех грызунов был неограничен. Оказалось, что мыши, которых в основные приемы пищи кормили более калорийно, чаще подходили за дополнительными перекусами в неурочное время. По словам ученых, богатая углеводами и жирами пища активировала у животных дофаминовую «систему вознаграждения» в головном мозге с последующей передачей сигналов в супрахиазматическое ядро. А эта структура является ключевой в регуляции циркадных ритмов. Вот почему у мышей на высококалорийной диете был сбит режим питания. «В последующем подобный сбой может привести к развитию ожирения и сахарного диабета», — предупреждают авторы исследования.
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Последнее: Ранее стало известно, что импульсивное переедание связано с активностью дофаминовой системы мозга или «системы вознаграждения». Однако физиологический механизм, лежащий в основе этой связи, оставался неизученным. Tweet Ученые из университета Вирджинии провели показательный эксперимент на двух группах мышей: одних животных кормили обыкновенной пищей, а других – высококалорийной. При этом доступ к кормушкам для всех грызунов был […]
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