У Toyota Supra появится модификация с двигателем V8

Японский автомобильный гигант Toyota намерен представить обновленную модификацию спорткара Supra, который будет принимать участие в гонках.

В частности, в стандартной версии автомобиля применят немецкий 3-литровый турбированный мотор на 340 л.с. мощности. Эксперты указали, что обе комплектации Supra и Supra GT500 не соответствуют требованиям регламента, однако в дальнейшем они смогут применить силовые установки в рамках предстоящих гонок.

Пока разработчики умалчивают подробности относительно предстоящих мероприятий и запланированных гонок, однако есть предположение, что под капотом установят 5,4-литровый турбированный агрегат, или 4-литровый мотор с мощностью свыше 600 л.с.

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