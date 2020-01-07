Китайские власти оштрафовали компанию Toyota на 12,5 млн долларов

Китайское антимонопольное бюро сообщило о наложении штрафа в адрес японского автогиганта Toyota.

В частности, решением суда вышеуказанная компания должна погасить штраф в размере 12,5 млн долларов. Главная причина данного решения состоит в выбранной стратегии по продажам премиальных машин Lexus в одном из районов Китая. На фоне того, что последствия оказались крайне тяжелыми, за указанный период времени продажи автомобилей Lexus выросли на 21 процент.

Несмотря на то, что представители японского бренда уже признали решение суда, однако пока никаких комментариев относительно последующей выплаты штрафа не поступало. Эксперты не исключают, что в дальнейшем стоимость техники и для местного рынка может несколько увеличиться.

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