При пожаре в деревне Кучеры Борисоглебского района Ярославской области погибли трое детей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), по факту гибели при пожаре в деревне Кучеры Борисоглебского района троих детей, 5, 8 и 11 лет.

По данным следствия, в ночь с 6 на 7 января 2020 года в частном деревянном доме деревни Кучеры Борисоглебского района возникло возгорание, в результате которого погибли трое малолетних детей, их родители с ожогами госпитализированы.

В качестве одной из основных версий по поводу причины возникновения пожара следствие рассматривает неисправность электропроводки.

В настоящее время следователями и криминалистами регионального управления СК России проводятся все необходимые мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы, а также будут приняты меры к установлению причин и условий, которые способствовали трагедии.

Ход расследования находится на контроле руководства следственного управления.

Кроме того, прокуратура Ярославской области организовала проверку в связи с пожаром.

На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Борисоглебского района Камандар Гасанов.

В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о пожарной безопасности.

При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Ситуация находится на контроле прокурора области Дмитрия Попова.

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