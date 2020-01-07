«Интер» победил «Наполи», «Ювентус» разгромил «Кальяри». Результаты 18-го тура чемпионата Италии

6 января состоялось шесть матчей 18-го тура чемпионата Италии, сообщает официальный сайт итальянской Серии А.

«Болонья» – «Фиорентина» – 1:1

Голы: Орсолини, 90+4 – Бенасси, 27

«Аталанта» – «Парма» – 5:0

Голы: Гомес, 11, Фройлер, 34, Госенс, 43, Иличич, 60, 71

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский вышел на поле на 78-й минуте встречи.

«Милан» – «Сампдория» – 0:0

«Ювентус» – «Кальяри» – 4:0

Голы: Роналду, 49, 67 (пенальти), 82, Игуаин, 81

«Лечче» – «Удинезе» – 0:1

Гол: Де Пауль, 88

Украинский полузащитник «Лечче» Евгений Шахов провел весь матч на скамье запасных.

«Наполи» – «Интер» – 1:3

Голы: Милик, 39 – Лукаку, 14, 33, Мартинес, 62

Еще четыре матча 18-го тура чемпионата Италии прошли 5 января. Результаты можно посмотреть тут.

Турнирная таблица чемпионата Италии:

Скриншот: legaseriea.it

Поединки 19-го тура Серии А будут сыграны с 11-го по 13 января.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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