На программе Опры Уинфри Леди Гага призналась, что подвергалась неоднократному изнасилованью

07.01.2020, 11:04, Разное

На программе Опры Уинфри Леди Гага призналась, что подвергалась неоднократному изнасилованью, когда ей было 19 лет. Как считает артистка, именно это стало причиной головных болей, периодически мучающих ее и в настоящее время.
Леди Гага дала Опре Уинфри откровенное интервью. Она рассказала, что подвергалась действиям сексуального характера со стороны человека, с которым знакома с детства. Личность насильника артистка не раскрыла, но отметила, что боялась обратиться в полицию, опасаясь мести со стороны этого мужчины. Звезда призналась, что страдает от посттравматического стрессового расстройства. Это проявляется в головных болях, которые беспокоят знаменитость. Исполнительница считает, что эта патология не поддается лечению.

Признания растрогали не только зрителей, но и саму Опру Уинфри. После программы ведущая отправилась в комнату отдыха своей гостьи и выразила свое восхищение смелостью и откровенностью Леди Гаги. Уинфри отметила, что этот шаг открыл миллионы сердец.



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