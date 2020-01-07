На программе Опры Уинфри Леди Гага призналась, что подвергалась неоднократному изнасилованью, когда ей было 19 лет. Как считает артистка, именно это стало причиной головных болей, периодически мучающих ее и в настоящее время.

Леди Гага дала Опре Уинфри откровенное интервью. Она рассказала, что подвергалась действиям сексуального характера со стороны человека, с которым знакома с детства. Личность насильника артистка не раскрыла, но отметила, что боялась обратиться в полицию, опасаясь мести со стороны этого мужчины. Звезда призналась, что страдает от посттравматического стрессового расстройства. Это проявляется в головных болях, которые беспокоят знаменитость. Исполнительница считает, что эта патология не поддается лечению.

Признания растрогали не только зрителей, но и саму Опру Уинфри. После программы ведущая отправилась в комнату отдыха своей гостьи и выразила свое восхищение смелостью и откровенностью Леди Гаги. Уинфри отметила, что этот шаг открыл миллионы сердец.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В связи с убийством Сулеймани демократы в Конгрессе обвиняют Трампа в отсутствии стратегии. Но, мне кажется, стратегия ясно просматривается. Обнаглевший Иран давно уже научился обходить санкции, в том числе и с помощью своего обнаглевшего северного соседа. Который тоже под санкциями. Это секрет Полишинеля. Ядерную программу Иран развивает, несмотря на угрозы. То есть если позволить событиям […]