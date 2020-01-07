Видео: Как изменилась РФ за последние 20 лет

20 лет назад начался современный этап в жизни России. Смена власти на рубеже тысячелетий ознаменовала собой и переход к новым ценностям. За 20 лет многого удалось достичь, даже несмотря на ряд экономических потрясений.

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