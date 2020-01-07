Солнце, пустыня и чайная церемония: как Дэвид и Виктория Бекхэм с детьми проводят новогодние каникулы в Марокко

Семейство Бекхэмов почти в полном составе проводит новогодние каникулы в теплых краях. 45-летняя Виктория, 44-летний Дэвид, 17-летний Ромео, 14-летний Круз и 8-летняя Харпер в минувшие выходные прилетели в Марокко. Звездные родители, по традиции, почти пошагово документируют свое путешествие: например, Виктория поделилась шикарными видами люксового отеля, в котором они остановились. Экс-солистка Spice Girls шутливо подписала фотографии, на которых нельзя не заметить более чем шикарное и богатое убранство холла гостиницы:

Я очень люблю простые отели, когда все лаконично и ничего лишнего.

Бекхэмы с удовольствием окунулись в национальные марокканские традиции и опробовали на себе чайную церемонию. Дэвид и его сын Круз даже попробовали сами налить себе чай, как это принято делать в странах Ближнего Востока. Сложность в том, чтобы попасть в чашку с довольно большого расстояния. Бекхэм-старший пошутил, что он делает все профессионально, а вот Круз еще не специалист в этом.

Также Виктория рассказала, что протестировала на себе различные спа-процедуры, тогда как ее супруг с детьми отправились на пешеходную обзорную экскурсию по городу. Несколькими часами позже Бекхэмы опубликовали общие семейные снимки из поездки за пределы города, в пустыню. Мужская часть семейства рискнула проехаться по барханам и склонам на квадроциклах. Специальные комбинезоны, шлемы и ремни безопасности были на месте, так что все трое остались целы и невредимы.

Все вокруг улыбаются,

— подписал кадр с детьми Дэвид. И не страшно, что известный футболист слегка «завалил» горизонт. Главное, что самые близкие люди рядом и счастливы.

Напомним, в конце декабря Виктория Бекхэм с гордостью объявила, что ее дети — 14-летний Круз и 8-летняя Харпер — стали новыми последователями баптистской церкви. В соцсетях она опубликовала снимки с таинства крещения. На одном из них Харпер в платье и Круз в строгом костюме стоят у алтаря в окружении мальчиков из церковного хора. На другом — рядом с семьей и крестными. Ими в стали Ева Лонгория, бывший муж Дженнифер Лопес Марк Энтони, а также спортивный агент Дэвид Гарднер и стилист Кен Павес.

Очень горжусь своими детьми и невероятно благодарна моей семье и самым замечательным крестным родителям,

— подписала групповое фото Виктория.

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