Влада Топалова выгнали за прожорливость

Но, к сожалению, в новом сезоне Регина осталась без соведущего. Певец рассказал о причинах его отсутствия.

Музыкант решил продемонстрировать наглядно, в чем он провинился. Для этого Топалов опубликовал ролик в своем инстаграм-аккаунте.

На записи запечатлено, как Тодоренко разговаривает с гостем. В это время ее супруг потихоньку подъедает лежащие на столе круассаны.

«У меня истерика! Вот, собственно, почему меня выгнали из шоу «Пятница с Региной». Да, я очень люблю жрать!», – признался артист.

Поклонника видео пришлось явно по душе. «Блин, ты сделал мой вечер», «Это шедевр!», «Какой взгляд каждый раз на эти круассаны», «5 баллов, Влад! Просто шикарно», «Влад – душка! Супер-пупер мужчина»; «Приятного аппетита! Это очень смешно», – отметили подписчики певца.

«Хороший аппетит – это замечательно, главное, чтобы в боках это не отразилось», – предостерег Топалова фолловер.

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