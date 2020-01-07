Влада Топалова выгнали за прожорливость

Но, к сожалению, в новом сезоне Регина осталась без соведущего. Певец рассказал о причинах его отсутствия.
Музыкант решил продемонстрировать наглядно, в чем он провинился. Для этого Топалов опубликовал ролик в своем инстаграм-аккаунте.
На записи запечатлено, как Тодоренко разговаривает с гостем. В это время ее супруг потихоньку подъедает лежащие на столе круассаны.
«У меня истерика! Вот, собственно, почему меня выгнали из шоу «Пятница с Региной». Да, я очень люблю жрать!», – признался артист.
Поклонника видео пришлось явно по душе. «Блин, ты сделал мой вечер», «Это шедевр!», «Какой взгляд каждый раз на эти круассаны», «5 баллов, Влад! Просто шикарно», «Влад – душка! Супер-пупер мужчина»; «Приятного аппетита! Это очень смешно», – отметили подписчики певца.
«Хороший аппетит – это замечательно, главное, чтобы в боках это не отразилось», – предостерег Топалова фолловер.
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